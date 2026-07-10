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رقابتهای بینالمللی بسکتبال ۳ نفره FIBA از ۱۹ الی ۲۱ تیر ماه به میزبانی شهر کایسری ترکیه برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات یکی از رویدادهای مسیر صعود به مسابقات حرفهایتر (Pro Circuit) نفره ۳ FIBA محسوب میشود.
صارم جعفری، محمد غفاری، بصیر مومنی و محمد امین خسروی بازیکنان تیم تیگارد و آرگن میناسیانس، محمد امین آناهید، امیرعلی میرجلالی و معین خرسندی بازیکنان تیم تیسان هستند که زیر نظر آرمین سلیمانزاده و علی مهدوی در این رویداد حاضر شدند
این مسابقات در پارک Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi با حضور تیمهایی از حدود ۱۸ کشور مختلف و ۴ قاره جهان از ۱۹ الی ۲۱ تیر ماه به میزبانی شهر کایسری ترکیه برگزار خواهد شد.