به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات یکی از رویداد‌های مسیر صعود به مسابقات حرفه‌ای‌تر (Pro Circuit) نفره ۳ FIBA محسوب می‌شود.

‌صارم جعفری، محمد غفاری، بصیر مومنی و محمد امین خسروی بازیکنان تیم تیگارد و آرگن میناسیانس، محمد امین آناهید، امیرعلی میرجلالی و معین خرسندی بازیکنان تیم تیسان هستند که زیر نظر آرمین سلیمان‌زاده و علی مهدوی در این رویداد حاضر شدند

‌این مسابقات در پارک Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi با حضور تیم‌هایی از حدود ۱۸ کشور مختلف و ۴ قاره جهان از ۱۹ الی ۲۱ تیر ماه به میزبانی شهر کایسری ترکیه برگزار خواهد شد.