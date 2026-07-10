پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار و بصیر آذربایجان شرقی همزمان با مراسم تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد، یاد و خاطره آن بزرگمرد تاریخ را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مردم انقلابی استان در این مراسم با تشکیل دسته های سینه زنی در رثای مظلومیت اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای به عزاداری و سوگواری پرداختند و ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای بر حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی و لزوم انتقام خون قائد عالیقدر امّت تاکید کردند.
مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی امروز هم در مناطق مختلف آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت.