به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم عزاداری جاماندگان از قافله عشق همراه با شام غریبان آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای و خانواده ایشان با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد جامع آباده برگزار شد.

قرائت قرآن، سخنرانی، سرود، عزاداری و سینه زنی از برنامه‌های این مراسم بود که عاشقان و دلدادگان به رهبر شهید انقلاب اجرا کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.