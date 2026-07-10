پخش زنده
امروز: -
شام غریبان رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم انقلابی آباده برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم عزاداری جاماندگان از قافله عشق همراه با شام غریبان آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای و خانواده ایشان با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع آباده برگزار شد.
قرائت قرآن، سخنرانی، سرود، عزاداری و سینه زنی از برنامههای این مراسم بود که عاشقان و دلدادگان به رهبر شهید انقلاب اجرا کردند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.