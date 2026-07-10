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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم ولایتمدار ایران اسلامی برای شرکت در مجلس سوگواری و آئین ختم امام مجاهد شهید در حرم حضرت معصومه (س) و همزمان در مساجد، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر سراسر کشور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
در امتداد رستاخیز تماشایی و تشییع تاریخی و فراموشنشدنی امت اسلام در ایران و عراق، مجلس سوگواری و آیین ختم قائد شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) از سوی دفتر رهبر عظیمالشأن انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی) برگزار میشود.
این مراسم باشکوه و معنوی امشب پس از نماز مغرب و عشاء در آستان نورانی کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) برپا خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از عموم قشرهای ولایتمدار شهر مقدس قم اعلام کرد همزمان در تمامی مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و حرمهای مطهر سراسر کشور مجلس ختم و بزرگداشت زعیم امت و امام مجاهد شهید برگزار میشود.
مردم شریف وفادار و ولایتمدار ایران اسلامی با حضور پرشور و حماسی، عظمت بخش این مجالس الهی بوده؛ عهد خود را با خط سرخ ولایت و میثاق برآمده از خون امام شهید تجدید مینمایند و پس از اتمام مراسم، به سمت میادین اصلی شهرها حرکت کرده و در ادامه اجتماعات شبانه بر خونخواهی از مستکبران تاکید خواهند کرد و مقاومت و استواری خود را در مبارزه با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به نمایش خواهند گذاشت.