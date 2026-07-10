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مریم بربط، بانوی ملیپوش جودوی استان همدان در ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابتهای کاپ آسیا راهی چینتایپه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیئت جودو استان همدان گفت: مریم بربط، بانوی جودوکار شایسته استان همدان، به همراه سایر اعضای تیم ملی ایران عازم چینتایپه شد تا در رقابتهای کاپ آسیا حضور یابد.
کریمی افزود: تیم ملی جودوی ایران با ترکیب ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و مریم بربط در این رقابتها شرکت میکند و ملیپوشان کشورمان پس از ورود به محل برگزاری مسابقات، در نشستهای فنی، کنترل مدارک و مراسم رسمی وزنکشی حضور خواهند یافت.
او تأکید کرد: بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقات کاپ آسیا روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار میشود و نماینده استان برای کسب بهترین نتیجه و افتخارآفرینی برای کشورمان روی تاتامی خواهد رفت.
کریمی با اشاره به اهمیت این رقابتها در سطح قاره آسیا گفت: مسابقات کاپ آسیا از رویدادهای معتبر و رسمی کنفدراسیون جودوی آسیا به شمار میرود و حضور در آن فرصت مناسبی برای افزایش تجربه بینالمللی، ارتقای جایگاه فنی ورزشکاران و کسب امتیاز در ردهبندی جهانی و مسیر کسب سهمیه بازیهای المپیک محسوب میشود.