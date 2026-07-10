به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیئت جودو استان همدان گفت: مریم بربط، بانوی جودوکار شایسته استان همدان، به همراه سایر اعضای تیم ملی ایران عازم چین‌تایپه شد تا در رقابت‌های کاپ آسیا حضور یابد.

کریمی افزود: تیم ملی جودوی ایران با ترکیب ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و مریم بربط در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و ملی‌پوشان کشورمان پس از ورود به محل برگزاری مسابقات، در نشست‌های فنی، کنترل مدارک و مراسم رسمی وزن‌کشی حضور خواهند یافت.

او تأکید کرد: بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقات کاپ آسیا روز‌های شنبه و یکشنبه، ۲۰ و ۲۱ تیرماه برگزار می‌شود و نماینده استان برای کسب بهترین نتیجه و افتخارآفرینی برای کشورمان روی تاتامی خواهد رفت.

کریمی‌ با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها در سطح قاره آسیا گفت: مسابقات کاپ آسیا از رویداد‌های معتبر و رسمی کنفدراسیون جودوی آسیا به شمار می‌رود و حضور در آن فرصت مناسبی برای افزایش تجربه بین‌المللی، ارتقای جایگاه فنی ورزشکاران و کسب امتیاز در رده‌بندی جهانی و مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک محسوب می‌شود.