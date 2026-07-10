به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با سراسر کشور، مراسم شام غریبان و بزرگداشت رهبر شهید امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) با حضور مردم ولایتمدار شهر بهمن آباده در حسینیه مرکزی این شهر برگزار شد.

در این مراسم مداحان اهل بیت به مدیحه سرایی پرداختند و در پایان مردم با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل جنایات رژیم منحوس آمریکا و اسراییل متجاوز را محکوم کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.