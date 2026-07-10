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استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر محدودیت منابع، جذب اعتبارات ملی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و پرهیز از تعریف طرحهای جدید را از مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیران اعلام کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در شورای برنامهریزی و توسعه استان با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، این حضور را نماد انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و استحکام پیوند مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: خدمت صادقانه و بیمنت مسئولان باید پاسخ شایسته این اعتماد مردمی باشد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور، حفظ آرامش، انسجام مدیریتی، تداوم خدمترسانی، حمایت از تولید، صیانت از معیشت مردم و تقویت امید اجتماعی را از مهمترین اولویتهای مدیران عنوان کرد و گفت:هیچیک از تحولات نباید روند توسعه و پیشرفت استان را متوقف کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر محدودیت منابع اعتباری، از مدیران خواست از تعریف طرحهای جدید خودداری کرده و تکمیل طرحهای نیمهتمام، بهویژه طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را در اولویت قرار دهند.
مردانی کاهش بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، بازنگری در فرآیندهای اداری، جذب سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع تولید و توسعه حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری، اقتصاد دانشبنیان و زیرساختهای حملونقل را از محورهای اصلی توسعه استان برشمرد.
وی همچنین بر جذب کامل اعتبارات، پیگیری سهم استان از منابع ملی، استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، مولدسازی اموال دولتی، بهرهگیری از مشارکت عمومی و خصوصی و مسئولیتهای اجتماعی برای تکمیل طرحهای عمرانی تأکید کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار بالای تورم استان در سالهای اخیر، از تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و نخبگان خبر داد و گفت: این ستاد موظف است راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای کنترل تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی استان ارائه کند.
مردانی مدیریت مصرف انرژی، توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و مدارس، رعایت عدالت در پرداختها، پرداخت مطالبات بازنشستگان، حضور میدانی مدیران در بین مردم و پاسخگویی به مطالبات عمومی را از دیگر سیاستهای مورد تأکید شورای برنامهریزی و توسعه استان اعلام کرد.