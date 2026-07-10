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حاج علی مدد قائدی پدر جهادگر شهید محمد حسن قائدی به فرزند شهیدش پیوست.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مرحوم «حاج علیمدد قائدی» پدر «شهید محمدحسن قائدی» بعد از تحمل سالها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست
شهید محمدحسن قائدی هشتم تیر ۱۳۳۸ در روستای حیدری به دنیا آمد تا پایان دوره راهنمایی درس خواند و از سوی ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت. هفدهم مهرماه ۱۳۶۵ با سمت راننده در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد.
مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.
مردم ولایت مدار روستای حیدری در سالهای دفاع مقدس و دفاع از حرم ۲۵ شهید تقدیم اسلام کرده است.