امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از فردا، شنبه ۲۰ تیر به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛با توجه به ابلاغیه‌های قبلی این دانشگاه، امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شنبه ۲۰ تیر در سراسر کشور به صورت حضوری آغاز می شود.

براساس نظر استاد درس، آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می‌تواند به صورت کتاب بسته و یا کتاب باز برگزار شود.

همچنین انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی نیز از فردا، شنبه ۲۰ تیر آغاز می‌شود و دانشجویان متقاضی تا ۲۴ تیرماه فرصت دارند برای ثبت نام خود اقدام کنند.

کلاس‌های نظری این دوره به صورت مجازی برگزار می‌شود، اما امتحانات به صورت حضوری خواهد بود.