حماسه کهگیلویه و بویراحمدیها در خونخواهی رهبر شهید
مردم کهگیلویه و بویراحمد در یکصد و سی و یکمین شب از اجتماعات مردمی ، گرد هم آمدند و با برگزاری مراسم عزاداری ، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکتکنندگان در این مراسم با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت، بر حفظ وحدت ملی، حمایت از جبهه مقاومت ، استمرار راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تأکید کردند.
حاضران همچنین با سر دادن شعارهای انقلابی، بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدها، فشارها و زیادهخواهیهای دشمنان، دفاع از حقوق ملت ایران و تقویت روحیه مقاومت و انسجام ملی تأکید داشتند.