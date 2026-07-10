حماسه کهگیلویه و بویراحمدی‌ها در خونخواهی رهبر شهید

مردم کهگیلویه و بویراحمد در یکصد و سی و یکمین شب از اجتماعات مردمی ، گرد هم آمدند و با برگزاری مراسم عزاداری ، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.