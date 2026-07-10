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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تمام توان استان برای میزبانی شایسته از زوار اربعین بسیج شده است گفت: باید تلاش کنیم امسال خدمات بهتری به زوار ارائه دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، بر لزوم آمادگی کامل و هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیتها برای میزبانی مطلوب از زائران اربعین تاکید کرد و گفت: با تکیه بر تجارب موفق سالهای گذشته، باید تلاش کنیم امسال کارها را در سطحی کلانتر، سریعتر و با کیفیت مطلوبتر به سرانجام برسانیم.
استاندار کرمانشاه افزود: شرایط استان نسبت به سال گذشته ارتقاء یافته است و باید شاهد خدمترسانی ویژهتری به زائران اربعین باشیم.
حبیبی گفت: در مدت باقیمانده تا شروع مراسم اربعین، مسئولان باید به صورت روزانه و مستمر پیگیر اجرای کارها باشند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیوند توسعه استان با اربعین افزود: اقدامات زیرساختی که برای اربعین انجام میشود، ماندگار و در راستای تقویت اقتصاد مردم منطقه است.