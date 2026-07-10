به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، بر لزوم آمادگی کامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای میزبانی مطلوب از زائران اربعین تاکید کرد و گفت: با تکیه بر تجارب موفق سال‌های گذشته، باید تلاش کنیم امسال کارها را در سطحی کلان‌تر، سریع‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر به سرانجام برسانیم.

استاندار کرمانشاه افزود: شرایط استان نسبت به سال گذشته ارتقاء یافته است و باید شاهد خدمت‌رسانی ویژه‌تری به زائران اربعین باشیم.

حبیبی گفت: در مدت باقی‌مانده تا شروع مراسم اربعین، مسئولان باید به صورت روزانه و مستمر پیگیر اجرای کارها باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیوند توسعه استان با اربعین افزود: اقدامات زیرساختی که برای اربعین انجام می‌شود، ماندگار و در راستای تقویت اقتصاد مردم منطقه است.