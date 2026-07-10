پخش زنده
امروز: -
ایمنسازی و بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان بروجن با هدف کاهش حوادث جادهای و تسهیل در تردد کاربران جادهای در حال اجراست.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار بروجن گفت: هم اکنون ۳۸۰ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی این شهرستان زیر پوشش خدمات اداره راهداری و حملونقل جادهای قرار دارد. راهداران این شهرستان با تلاش شبانهروزی، فرآیند ارتقای ایمنی این شبکه را در دستور کار خود قرار دادهاند.
زمانی افزود: اهم اقدامات صورتگرفته در این ۳۸۰ کیلومتر شامل خطکشی جادهها، نصب و بازسازی علائم ایمنی، لکهگیری آسفالت، پاکسازی حریم راهها و ایمنسازی نقاط پرحادثه است. این اقدامات با توجه به ترافیک عبوری از این محورها که یکی از مسیرهای اصلی و ترانزیتی استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مسئولان حوزه راهداری شهرستان بروجن هدف از اجرای این عملیات را افزایش سطح خدمات، کاهش تصادفات جادهای و ارتقای ایمنی مسافران و رانندگان اعلام کردهاند. عملیات راهداری در این محورها مطابق برنامه زمانبندی و با اولویتبندی نقاط حادثهخیز بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.