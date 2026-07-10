به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حوزه هنری استان گفت:هنر پرده‌خوانی به‌عنوان میراث معنوی و رسانه‌ای شیعه، ابزاری بی‌بدیل برای بازگشت به ریشه‌های هویتی است و مجلس پرده‌خوانی «از رمضان تا کربلا» تجلی ارادت هنرمندان به سیره علوی و حسینی است که با نگاهی نوین به راه و رسم «آقای شهید ایران» پیوند خورده است.

قائدی با اشاره به تولید این اثر به همت دفتر تئاتر «فرا تهران» و واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان، افزود: این نمایش با نویسندگی و کارگردانی «مهدی احمدی‌بنی»، مسیری سرخ را از محراب خونین رمضان تا دشت تفتیده کربلا روایت می‌کند. تمرکز محتوایی این اثر بر شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) به عنوان الگوی جوانمردی است و پیوند میان آموزه‌های عاشورایی و راه «آقای شهید ایران» را به عنوان امتداد همان نورِ خیمه‌گاه امام حسین (ع) تبیین می‌کند.

قائدی در خصوص انتخاب فرم اجرایی نمایش گفت: انتخاب تئاتر میدانی و پرده‌خوانی با هدف ارتباط مستقیم با بدنه جامعه صورت گرفته است؛ چرا که هنر وقتی در میادین شهر و میان مردم اجرا می‌شود، به بخشی از زیست روزمره آنان بدل شده و تأثیرگذاری دوچندانی خواهد داشت.

علاقه‌مندان به هنر نمایش می‌توانند طبق برنامه ذیل به تماشای این اثر بنشینند:

۱۸ تیرماه: شهر وردنجان، خیمه تعزیه (پس از اقامه نماز مغرب و عشا)

۱۹ تیرماه: شهرکرد، محوطه امام‌زاده حلیمه و حکیمه خاتون (س) (پس از اقامه نماز مغرب و عشا)

۲۰ تیرماه: شهرکرد، خیابان کاشانی، موکب «از فاطمیه تا ظهور» (پس از اقامه نماز مغرب و عشا)

۲۲ تیرماه: شهر کیان، امام‌زاده شهر کیان (پس از اقامه نماز مغرب و عشا)

این رویداد نمایشی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش‌های آیینی و مذهبی در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.