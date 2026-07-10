مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش اعلام کرد: مهلت ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم، برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی ، فردا شنبه ۲۰ تیر به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بر اساس اعلام این مرکز، مدیران و دبیران متوسطه اول، تا فردا ۲۰ تیر مهلت دارند، نمرات دانش آموزان را در سامانه یکپارچه‌یِ دانش آموزی (سیدا) ثبت و یا اصلاح کنند.

مدیران و دبیران مقطع متوسطه اول با توجه به ضرورت ثبت نمرات در سامـانه دانش آموزی، برای دانش‌آموزان این مقطع، برای پردازش و صدور هدایت تحصیلی باید در اسرع وقت نسبت به رصد و رفع نقص نمرات در سیدا اقدام کنند.

این مهلت به منظور پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.