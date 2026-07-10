مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در سفر به شهرستان بروجن از روند اجرای مراحل پایانی ساخت مجتمع فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری در این شهرستان بازدید کرد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی گفت:عملیات عمرانی این مجتمع فرهنگی هنری که از نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در روستای دستگرد چغاخور شروع شده بود تا پایان تیرماه امسال تکمیل شده و مراحل تجهیز آن نیز به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: داراب افسر بختیاری در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی در منطقه چغاخور دیده به جهان گشود و چنان در سرودن اشعار بختیاری اهتمام ورزید که از وی به عنوان پدر شعر بختیاری یاد می‌شود. این شاعر نامدار سرانجام در مهر ۱۳۵۰ در اصفهان درگذشت و در تکیه بختیاری‌های آرامستان تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.