به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، ثامن‌الحجج، مراسم بزرگداشت و یادبودی با حضور جمعی از هموطنان مقیم آلمان و دوستداران امام شهید در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با در دست داشتن پرچم مقدس سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، ضمن تلاوت آیاتی از قرآن کریم و دنبال کردن پخش زنده مراسم تشییع در مشهد مقدس، در سوگ امام شهید به عزاداری و ادای احترام پرداختند.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی، از راه دور با آرمان‌ها، اندیشه‌ها و مکتب ایشان تجدید عهد کردند و بر تداوم مسیر ترسیم‌شده از سوی آن رهبر فرزانه تأکید کردند.

مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین، در سخنانی در ابتدای این مراسم، با اشاره به این فراز از سخن حضرت امام حسین علیه السلام و مورد تاکید رهبر شهید که فرمودند «من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنم»، اظهار داشت: وداع ما با امام خامنه‌ای شهید، وداعی از جنس سلام است؛ سلام به آرمان‌ها، مطالبات و فرامین ایشان.

وی افزود: هرچند امروز همگان در غم فقدان رهبر شهیدمان، همدل و هم‌صدا هستیم، اما با الهام از توصیه‌های ایشان، مسیر ایستادگی و تلاش را ادامه خواهیم داد و با عزمی راسخ تا اعتلای اسلام و ایران و البته تنبیه متجاوزان از پای نخواهیم نشست.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت ختم قرآن کریم و عزاداری، یاد و مقام امام خامنه‌ای شهید را گرامی داشتند و با ایشان وداع کردند.