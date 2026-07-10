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در راستای همافزایی برای بهینهسازی ساختارهای مدیریتی و ارتقای انضباط مالی، نشست مشترک مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل استاندارد استان در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای جذب اعتبارات و تقویت زیرساختهای استاندارد برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل، گفت: جذب اعتبارات ملی و استانی و تدوین برنامههای تحولی برای آینده، از جمله اولویتهای این اداره کل است.
سینوش همتزاده، با اشاره به نقش کلیدی آزمایشگاههای تخصصی در نظارت بر کیفیت محصولات و تأمین ایمنی جامعه، افزود: تجهیز و توسعه آزمایشگاههای تخصصی و همچنین جذب نیروی انسانی متخصص، از نیازهای اساسی استان برای ارتقای کیفیت کالا و خدمات است که تحقق آن نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان چهارمحال و بختیاری نیز با تقدیر از عملکرد مثبت اداره کل استاندارد در جذب اعتبارات ملی و تحقق درآمدهای مصوب سال ۱۴۰۴، گفت: جایگاه استاندارد در ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش اعتماد عمومی، غیرقابل انکار است و این سازمان از طرحهای توسعهای استاندارد حمایت ویژهای خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای اداری و آزمایشگاهی، علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت خدمات، بستر تعامل مؤثرتر با واحدهای تولیدی را فراهم کرده و به فرآیند استانداردسازی کالاها در سطح استان شتاب میبخشد.