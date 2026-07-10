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معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: ۲ نفر بر اثر وقوع یک حادثه تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیرالله شمقدری گفت: حوالی ساعت ۲۲ دیشب در منطقه سرافرازان مشهد درگیری مسلحانه رخ داد. این رویداد تروریستی نبوده و انگیزه اصلی وقوع این درگیری در دست بررسی است.
وی افزود: براساس بررسیهای اولیه ابتدا ۲ نفر با انگیزه شخصی با هم درگیر شدهاند که یک نفر از آنها کشته میشود و با دخالت نفر سوم، نفر دوم نیز جان میبازد، هر دو نفر با سلاح گرم کشته شدهاند.
معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: این حادثه در منطقه سرافرازان مشهد روی داده و وقوع هر گونه حادثه تیراندازی و یا رخداد امنیتی در محدوده بافت مرکزی مشهد و اطراف حرم رضوی در روز پنجشنبه تکذیب میشود.