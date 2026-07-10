به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی گفت: با توجه به تغییرات جوی حاکم بر استان، هم‌اکنون شاهد وزش باد و پدیده گرد و غبار در محور‌های شمالی و شرقی استان هستیم که این موضوع موجب کاهش دید افقی برای رانندگان شده است.

رییس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در این شرایط جوی افزود: از تمامی رانندگانی که قصد تردد در این محور‌ها را دارند، تقاضا داریم پیش از حرکت، از سلامت کامل سیستم روشنایی و تجهیزات فنی خودرو اطمینان حاصل کنند. همچنین رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی استاندارد با خودروی جلویی برای پیشگیری از هرگونه برخورد و حوادث احتمالی الزامی است.

وی با توصیه‌ای جدی به رانندگان گفت: در صورتی که به دلیل غلظت گرد و غبار، دید افقی به شدت کاهش یافته و ادامه مسیر مخاطره‌آمیز است، رانندگان نباید هیچ‌گونه اصراری بر ادامه رانندگی داشته باشند؛ بلکه ضروری است در مکانی امن و دور از حریم جاده توقف کرده و تا عادی شدن شرایط جوی و افزایش دید کافی منتظر بمانند.