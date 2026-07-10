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در مراسم «شام غریبان» قائد شهید امت، مناطق مختلف استان همدان شاهد صحنههایی از ابراز ارادت خالصانه و وفاداری مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، داغداران و جانفدایان رهبر معظم شهید انقلاب، شب گذشته با حضورشان، پای بندی به آرمانهای انقلاب و زعیم عالیقدرشان را بر فراز قلههای وفاداری و مقاومت و ایثار فریاد زدند.
مردم همیشه در صحنه استان همدان، در تجمع شبانه، دیگر بار گرد هم آمدهاند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.
حضور پرصلابت مدافعان وطن در میدان اتحاد و اقتدار و تجمع شبانه حماسه سازی مردم استان همدان در میدانهای شهر ادامه دارد.