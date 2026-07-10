نمایش صحنه‌ای و میدانی «بدرقه خورشید»، تولید مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری کشور، با هدف تبیین مجاهدت‌های تمدن‌ساز و زندگی رهبر شهید انقلاب شامگاه پنجشنبه در جریان تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمایش صحنه‌ای و میدانی «بدرقه خورشید»، تولید مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری کشور، شامگاه پنجشنبه در جریان تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور به روی صحنه رفت. این اثر که با استقبال گسترده مردم «دیارهزارسنگر» همراه شد، با هدف تبیین مجاهدت‌های تمدن‌ساز و زندگی رهبر شهید انقلاب به نمایش درآمد.

این نمایش به تهیه کنندگی امیرحسین شفیعی و نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی، به صورت مستند و در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تولید شده است. در این اثر، ادوار مختلف زندگی رهبر شهید، از تولد و دوران پیش از انقلاب گرفته تا دوران ریاست‌جمهوری، حضور در جبهه‌های جنگ، دوران رهبری و لحظه شهادت، با روایتی منسجم به تصویر کشیده شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل، با اشاره به اینکه شهر آمل به عنوان «پایلوت» این اجرا در استان مازندران انتخاب شده، این نمایش را گامی ارزشمند در راستای توسعه نشاط مذهبی و تبیین ارزش‌های انقلاب دانست.

مهدی زارعی گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل تمام توان خود را برای میزبانی شایسته از این رویداد به کار گرفته است.

در این نمایش گروهی از هنرمندان از جمله مسعود کردی، علی دهریزی، علیرضا حسینی و نوشین معظمی به ایفای نقش پرداخته‌اند. پژمان شاهوردی، کارگردان اثر، خاطرنشان کرد که کاروان «بدرقه خورشید» پس از اجرا در شهر‌های قم و تهران و اکنون آمل، در ادامه مسیر خود به استان‌های گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی خواهد رفت.