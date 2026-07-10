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تیمهای ووشو تالو پسران و دختران ایران پس از درخشش در رقابتهای جام جهانی تالو ۲۰۲۶ با استقبال مسئولان فدراسیون به میهن بازگشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیمهای ملی ووشو تالو پسران و دختران صبح امروز پس از درخشش در چهارمین دوره رقابتهای جام جهانی تالو ۲۰۲۶ - هایکو چین با استقبال مسئولان فدراسیون از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند.
فرهنگ شادنیا سرپرست دبیرکلی فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته تیمهای ملی فدراسیون، ندا مولاهویزه مشاور رئیس در امور بانوان از مسئولان حاضر در مراسم استقبال بودند. تیم ملی ووشو تالو کشورمان در این رقابتها با کسب یک نشان مدال طلا، یک نقره و یک برنز و ثبت بهترین نتیجه تاریخ تالو ایران در ادوار جامهای جهانی به کار خود پایان داد.