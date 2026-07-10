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کتابخانه عمومی وایقان از توابع شهرستان شبستر با پروژه «کتابخانه عمومی وایقان؛ فضای سبز زندهای برای جامعه و یادگیری» در فهرست پروژههای منتخب (Longlist) یازدهمین دوره جایزه جهانی IFLA Green» Library Award ۲۰۲۶» قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام رسمی بخش محیط زیست، پایداری و کتابخانههای فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابداری (ENSULIB)، کتابخانه عمومی وایقان با پروژه «Vayqan Public Library: A Living Green Space for Community and Learning» در میان ۲۶ پروژه منتخب مرحله نخست داوری این جایزه بینالمللی قرار گرفته است.
در یازدهمین دوره این رقابت جهانی، ۶۲ پروژه از ۲۷ کشور به دبیرخانه جایزه ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۲۶ پروژه به فهرست منتخب (Longlist) راه یافتند. از میان ۱۲ پروژه ارسالی از ایران نیز تنها دو کتابخانه عمومی وایقان و کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) دزفول در این فهرست قرار گرفتند.
عنوان پروژه کتابخانه عمومی وایقان، «کتابخانه عمومی وایقان؛ فضای سبز زندهای برای جامعه و یادگیری» است؛ مفهومی که «زنده» بودن را نه صرفاً به وجود درختان و فضای سبز، بلکه به پویایی محیطی تعبیر میکند که در آن طبیعت، کتاب، آموزش و مشارکت اجتماعی در کنار یکدیگر جریان دارند.
در این کتابخانه، فضای سبز بخشی از خدمات کتابخانهای محسوب میشود؛ بهگونهای که کودکان و خانوادهها در محیط باز به مطالعه میپردازند، از میوه درختان استفاده میکنند، برنامههای فرهنگی و آموزشی در دل طبیعت برگزار میشود و شهروندان و داوطلبان نیز در نگهداری و توسعه فضای سبز مشارکت فعال دارند.
جمعآوری آب باران و ذخیره آن برای آبیاری قطرهای، آبیاری شبانه بهمنظور کاهش تبخیر، استفاده از آب چاه کشاورزی به جای آب شرب در فصل گرما، کاشت درختان میوه، گیاهان دارویی و گونههای بومی، حذف مصرف سموم و علفکشهای شیمیایی، تولید محصولات ارگانیک، استفاده از علفهای هرسشده بهعنوان خوراک دام، بهرهگیری از محصولات مازاد برای حمایت از برنامههای فرهنگی کتابخانه و برگزاری فعالیتهای کتابخوانی، آموزشی و اجتماعی در فضای سبز، از مهمترین اقدامات این پروژه به شمار میرود.
اجرای طرح «بوستان کتاب»، نامگذاری درختان با نام آثار ماندگار ادبی، راهاندازی صندوق بازگشت و اهدای کتاب و همچنین برنامهریزی برای اجرای مسیر کتابخوانی در طبیعت (StoryWalk) نیز از دیگر برنامههای کتابخانه عمومی وایقان در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه و حفاظت از محیطزیست است.
این موفقیت حاصل مشارکت اعضای کتابخانه، خیرین، خانوادههای داوطلب، انجمن کتابخانه عمومی، شهرداری وایقان و شهروندانی است که طی سالهای گذشته با همراهی و همکاری خود، این فضای سبز را به محیطی برای یادگیری، همدلی و نشاط اجتماعی تبدیل کردهاند.
فهرست پروژههای منتخب یازدهمین دوره جایزه جهانی کتابخانه سبز ۲۰۲۶ در وبسایت رسمی فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابداری (IFLA) منتشر شده و نام دو کتابخانه ایرانی، شامل کتابخانه عمومی وایقان و کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) دزفول، در میان پروژههای برگزیده جهان به چشم میخورد. برندگان نهایی این جایزه پس از پایان مراحل داوری، همزمان با کنگره جهانی کتابداری و اطلاعرسانی IFLA در سال ۲۰۲۶ معرفی خواهند شد.