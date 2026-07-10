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آخرین وداع

خیابان امام رضا دوباره تاریخ‌ساز شد. حماسه خیابان امام رضا علیه‌السلام تجلی روشنی از وفاداری ملتی بود که در یکی از تلخ‌ترین روز‌های خود صلابت و ایستادگیش را به رخ جهانیان کشاند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۰۹:۱۴
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برچسب ها: مراسم تشیع ، رهبر انقلاب ، مشهد مقدس ، حضور باشکوه مردم
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