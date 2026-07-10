کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و غبارمحلی خواهد بود.

تداوم آسمانی صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر هرمزگان، ۱۹ تیر

تداوم آسمانی صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر هرمزگان، ۱۹ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در استان ماندگاری هوای گرم و در ساعات بعدازظهر وزش باد جنوب غربی تا شمال غربی برروی مناطق دریایی پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستان بشاگرد) رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر و اوایل شب تنگه هرمز و بخش‌هایی از خلیج فارس با وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی کمی مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ظهر شنبه و یکشنبه نیز وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: سرعت باد بویژه در بعدازظهر و شب به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان انجام شود.

او افزود: از امروز در خشکی‌های شرقی و شمالی استان افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی پیش بینی می‌شود. احتمال بروز گردوغبار در این مناطق دور از انتظار نیست.

مرضیه سی سی پور خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، امروز با ماندگاری هوای گرم موقتا در برخی نقاط استان از دمای بیشینه (۱ تا۳ درجه) کاسته خواهد شد، اما از اوایل هفته پیش رو با شدت گرفتن وزش باد‌های گرم و خشک در جنوب شرق کشور، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه در سطح استان بویژه نیمه شرقی استان پیش بینی و توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه ظهر خودداری شود.