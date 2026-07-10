به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گفت:ساعت ۶صبح امروز جوان حدود ۱۷ ساله در رودخانه زاینده رود محدوده پل مارنان اصفهان غرق شد و جان خود را از دست داد.

عباس عابدی افزود: حدود ساعت ۲۰ دیشب هم حادثه غرق شدگی منجر به فوت مرد ۳۲ ساله در کانال آب اصفهانک به اورژانس اعلام شد.

وی گفت: عصر دیروز هم در کانال آب جاده امام زاده ردان یک مورد غرق شدگی گزارش شد که در این حادثه هم پسر ۱۴ ساله جان خود را از دست داد.

به گفته وی دیشب غرق شدگی در رودخانه زاینده رود در پل خواجو مقابل بانک خون هم گزارش شد که در این حادثه دختر ۷ ساله مصدوم، اما خوشبختانه به صورت سرپایی درمان شد.