به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مهدی آخوندی، با اعلام این خبر گفت:بر اساس خروج مدل‌های هواشناسی همچنان برای امروز در ساعات بعد از ظهر با گذر امواج تراز میانی جو از سطح منطقه افزیاش ابر وزش باد‌های جنوبی و در پاره‌ای از مناطق به ویژه دشت احتمال گردوغبار محلی پیش بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دما در سطح منطقه نیز افزود: روند افزایش نسبی دما تا فردا ادامه دارد که روز گذشته حداکثر دمای بوئین‌زهرا ۴۱ و قزوین ۴۰ درجه سلسیوس ثبت شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین در پایان اظهار داشت: توده هوای گرم مستقر شده و ماندگاری آن تا هفته آینده در منطقه پیش‌بینی می‌شود.