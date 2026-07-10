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کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از افزایش ابر در ساعات بعدازظهر جمعه و احتمال وقوع گرد و خاک محلی در نواحی دشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مهدی آخوندی، با اعلام این خبر گفت:بر اساس خروج مدلهای هواشناسی همچنان برای امروز در ساعات بعد از ظهر با گذر امواج تراز میانی جو از سطح منطقه افزیاش ابر وزش بادهای جنوبی و در پارهای از مناطق به ویژه دشت احتمال گردوغبار محلی پیش بینی میشود.
وی در خصوص وضعیت دما در سطح منطقه نیز افزود: روند افزایش نسبی دما تا فردا ادامه دارد که روز گذشته حداکثر دمای بوئینزهرا ۴۱ و قزوین ۴۰ درجه سلسیوس ثبت شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین در پایان اظهار داشت: توده هوای گرم مستقر شده و ماندگاری آن تا هفته آینده در منطقه پیشبینی میشود.