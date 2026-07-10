به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به نقش راهبردی بنادر شمالی کشور در شرایط جنگ و محاصره دریایی، گفت: بر اساس سیاست‌های کلان کشور، سازمان بنادر و دریانوردی مأموریت یافت تا از ظرفیت بنادر شمالی برای تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های مورد نیاز مردم استفاده کند که در این میان بندر امیرآباد به عنوان پایلوت غلات کشور در شمال، نقش مؤثری در این زمینه ایفا کرد. ‎

تولایی افزود: در این مدت بیش از یک میلیون تن انواع نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی شامل جو، ذرت و روغن خوراکی از طریق بندر امیرآباد وارد کشور و به سرزمین اصلی منتقل شد که این اقدام نقش مهمی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم، به‌ویژه در حوزه تولید مرغ و گوشت، داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات مانع از بروز هرگونه مشکل در حوزه امنیت غذایی شد، اظهار کرد: خوشبختانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر امیرآباد، نیاز‌های اساسی کشور به‌موقع تأمین شد و شهروندان در زمینه دسترسی به کالا‌های مورد نیاز با چالش خاصی مواجه نشدند.

معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین به آمار عملکرد این بندر اشاره کرد و گفت: میزان تأمین و جابه‌جایی کالا‌های اساسی از طریق بندر امیرآباد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۲ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت و کارآمدی این بندر در شرایط ویژه کشور است.

تولایی خاطرنشان کرد: بندر امیرآباد علاوه بر تأمین نیاز‌های استان مازندران و استان‌های همجوار، نقش مهمی در توزیع نهاده‌های وارداتی در سطح کشور داشته و کالا‌های وارد شده از طریق این بندر در ۱۱ استان کشور توزیع شده است.