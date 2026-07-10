به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان قم، بیشینه دمای امروز شهر قم به ۴۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. همچنین وزش باد شدید در ساعات بعدازظهر و عصر می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید و خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان شود. روند افزایش دما نیز تا روز‌های آینده ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس و افرادی که ناچار به تردد در فضای باز هستند، باید نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.