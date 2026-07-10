در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به بخشی از پل راه آهن در شهرستان آق قلا، علی‌اصغر طهماسبی استانداگلستان با همراهی جمعی از معاونان با حضور در محل حادثه، موضوع را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، طهماسبی گفت: نیرو‌های مسلح کشور پاسخ لازم را به حملات دشمن آمریکایی–صهیونیستی خواهند داد و ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش مردم گفت: رسانه‌ها نیز در انتشار اطلاعات، ملاحظات لازم را رعایت کنند.

استاندار گلستان گفت: هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم.

طهماسبی با اشاره به تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی، گفت: دستگاه‌های مرتبط ماموریت یافته‌اند از همین امروز بازسازی را آغاز کنند تا هیچ‌گونه اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

اولویت اصلی استان، ایمن‌سازی محل، بازگشت شرایط به حالت عادی و آغاز عملیات بازسازی با استاندارد‌های بالاتر اعلام شده است.