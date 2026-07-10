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مدیر حوزههای علمیه کشور: اقیانوس خروشان جمعیت، نه تنها تجلی بیعت با ولایت، بلکه فریادی رسا و دشمنشکن بود که لرزه بر اندام متجاوزان و بدخواهان این مرز و بوم انداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله علیرضا اعرافی با صدور پیامی از از حضور پر شور و با صلابت مردم، مراجع تقلید، روحانیت و آحاد ملت یکپارچه ایران اسلامی در مراسم تشییع رهبر شهید تقدیر و تشکر کرد.
در این پیام آمده است: تهران، امالقرای جهان اسلام، بار دیگر در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی، به وظیفه تاریخی خود عمل کرد و با حضوری آگاهانه، باشکوه و توأم با صلابت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عزیز ملت، حماسهای ماندگار از جنس ایمان و غیرت آفرید. شما با حضور میلیونی خود در خیابانهای این شهر، پیوند ناگسستنی «امت و امامت» را به رخ جهانیان کشیدید و با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و بیعت با رهبری معظم، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، عهدی دوباره بستید.
این اقیانوس خروشان جمعیت در پایتخت ایران اسلامی، نه تنها تجلی بیعت با ولایت، بلکه فریادی رسا و دشمنشکن بود که لرزه بر اندام متجاوزان و بدخواهان این مرز و بوم انداخت. شما نشان دادید که تهران، همچنان کانون جوشان بصیرت و مقاومت است و در مسیر استمرار راه امامین انقلاب و شهدای گلگونکفن، ذرهای تردید به دل راه نخواهد داد. این حضور حماسی در تهران، پیامی آشکار به تمامی آزادگان جهان و جبهه مقاومت بود که مسیر انتقامخواهی خون پاک شهیدان و ایستادگی در برابر مستکبران، با عزمی راسختر از همیشه دنبال خواهد شد.
اینجانب ضمن ابراز امتنان و سپاسگزاری وافر در برابر این همه شور و شعور و وفاداری، از تمامی مردم شریف تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی، مسئولان محترم، نیروهای خدمتگزار، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مهمانان شرکت کننده از کشورهای مختلف و همه عزیزانی که در خلق این حماسه تاریخی نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری مینمایم. از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که این حضور حماسی را ذخیره آخرت شما قرار داده و تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) و دعای خیر ارواح طیبه شهدا، عزت، سربلندی و امنیت پایدار را برای ایران اسلامی مستدام بدارد.
امید است این حضورهای پرمعنا و مواکب عاشورایی استمرار یابد و شرکت گسترده مردم عزیز در مجالس بزرگداشت، تجدید بیعت و عهد با آرمانهای انقلاب، بر شکوه و عظمت جهاد و مقاومت بیفزاید و این همه در پیشگاه خداوند متعال، محضر مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) مورد قبول و عنایت خاص قرار گیرد.