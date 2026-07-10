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آذربایجان شرقی و تبریز برای رهبر شهید انقلاب اسلامی نام یک شهر نبود، بلکه خاطرهای زنده از ایمان، غیرت و وفاداری مردمی بود که سالهای سال، پیوندی عاطفی و عمیقی با ایشان داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، امام شهید انقلاب اسلامی آذربایجان و تبریز را دژ مستحکم ایران در برابر هجوم دشمنان میدانستند و تاکید میکردند که پرچم آزادی ایران به دست آذربایجانیها است. رابطه مردم این خطه از کشورمان با امام شهیدشان حکایت عشق و دلدادگی بود و امروز عَلَم خونخواهی شهید سیدعلی خامنه ای بر دوش مردم آذربایجان است.
آنچه در این روزهای اخیر از سَر و سِرّ ایران یعنی آذربایجان قهرمان و تبریز ولایتمدار به جهان مخابره می شود یک صدا و با شجاعت فریاد انتقام خون قائد شهید اُمّت اسلامی امام خامنهای است.