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رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه پارکینگهای زیرگذر حرم مطهر رضوی تعطیل است، محدودیت موقت و مقطعی در برخی خیابان های منتهی به حرم اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: ترافیک در سطح شهر مشهد روان است و در هیچ نقطهای گره ترافیکی نداریم.
سرهنگ محسن موسیآبادی افزود: ممکن است در طول خیابان امام رضا (ع) از چهارراه دانش تا حرم مطهر، در خیابان شیرازی از میدان شهدا، در خیابان طبرسی از میدان شهدای گمنام تا حرم مطهر و در سمت پنجراه نیز از میدان شهدای گوهرشاد به سمت حرم مطهر محدودیت مقطعی تردد وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلتها اعمال شود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: انسدادهایی که در معابر فرعی بود، برطرف شده و تنها به صورت مقطعی محدودیتهای توسط همکاران ما اعمال میشود.