به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ آیین وداع با این شهید والامقام شب گذشته در میدان امام خمینی بوشهر برگزار شد.

سروان علیرضا معینی از دلاورمردان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در حمله متجاوزانه دشمن، به فیض شهادت نائل آمد.

استاندار بوشهر در حاشیه این مراسم در گفت‌و‌گو با خانواده شهید معینی با تجلیل از فداکاری و ایثارگری رزمندگان و نیرو‌های مسلح در دفاع از ایران اسلامی اظهار داشت: اقتدار و عزتمندی نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و گرامیداشت یاد و نام این اسطوره‌های ایثار و مقاومت ضرورت دارد.

ارسلان زارع با ادای احترام به مقام شامخ شهید معینی یادآور شد: انسجام ملی و همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، رمز موفقیت در شرایط کنونی است و همه باید در این مسیر گام برداریم.