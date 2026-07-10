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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۱۹

سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور ماندگاری دمای هوا پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۰۹:۳۹
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، گرما ، بارش ، هواشناسی
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