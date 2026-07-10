به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال جهان از ۱۷ تا ۲۱ تیرماه به میزبانی شهر لاحه هلند در حال برگزاری است و تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۸ به مصاف تیم کانادا رفت.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در این مسابقه موفق شدند با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند. نمایندگان ایران ست‌های اول و سوم را با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۶ به سود خود پایان بردند و در ست دوم ۲۲ بر ۲۰ نتیجه را به کانادا واگذار کردند تا در نهایت نخستین برد خود را در این رقابت‌ها به ثبت برسانند.

شاگردان صابر هوشمند که به دلیل چالش‌های صدور روادید و طی یک سفر زمینی طولانی و پرفشار از مسیر ترکیه، با خستگی زیاد به مسابقات خود را به شهر هاگ رساندند، با غیرت و تمرکز بالا وارد زمین شدند و نشان دادند که سختی‌های مسیر مانعی برای درخشش آنها نیست.

تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال ایران با ترکیب امین وکیلی و امیررضا جمشیدی خالکیاسری در این رقابت‌ها حضور دارد. صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

ملی‌پوشان کشورمان که با توجه به امتیازات کسب‌شده، مستقیماً در جدول اصلی این رقابت‌ها قرار گرفتند، در گروه A با تیم‌های هلند، کانادا و لهستان هم‌گروه هستند.

تیم ایران در دومین دیدار خود از این رقابت‌ها، ساعت ۱۳ جمعه ۱۹ تیرماه به مصاف تیم هلند، میزبان مسابقات، خواهد رفت.