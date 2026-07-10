مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: دانش‌آموزان تا فردا، شنبه ۲۰ تیر فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این مرکز: دانش‌آموزان می‌توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، حداکثر تا فردا شنبه ۲۰ تیر از طریق مدرسه محل تحصیل یا با مراجعه به نشانی my.medu.ir اقدام کنند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: آزمون‌های نهایی بدون تغییر و بر اساس برنامه ابلاغی، از ۲۱ تیر آغاز خواهد شد.