

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن پیام به شرح ذیل است:

به نام خدا

حضور پرشور، آگاهانه و بی نظیر شما مردم شریف، مؤمن، ولایتمدار و همیشه در صحنه خراسان جنوبی در آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، جلوه‌ای ماندگار از وفاداری به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجدید بیعت با فرهنگ ایثار و شهادت و نمایش وحدت و همبستگی ملت ایران را به تصویر کشید.

این حضور حماسی، در کنار مشارکت گسترده و خالصانه مردم، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، عشایر، خیران، جوانان و دستگاه‌های اجرایی در برپایی موکب‌ها و پذیرایی شایسته از زائران در سطح خراسان جنوبی و در مشهد مقدس، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات خراسان جنوبی افزود و بار دیگر ثابت کرد خراسان جنوبی، دیار ایمان، اخلاص و خدمت بی‌منت است.

بدون‌تردید، روحیه ایثار، مهمان‌نوازی و احساس مسئولیت اجتماعی مردم خراسان جنوبی در خدمت‌رسانی به زائران ثامن الحجج (ع) و شیفتگان حضور در مراسم تشییع و تدفین مرجع عالیقدر جهان اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی بود که با عشق به اهل بیت (ع) و ارادت به مقام شامخ شهیدان معنا یافت و شایسته قدردانی و تحسین است.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آقای شهیدمان (ره) و همه شهدای والامقام، از یکایک مردم خراسان جنوبی و همه بزرگوارانی که در برگزاری باشکوه این مراسم و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی، قبولی این خدمات خالصانه و توفیق ادامه مسیر نورانی شهیدان را برای مردم خراسان جنوبی مسئلت دارم.

استاندار خراسان جنوبی

سیدمحمدرضا هاشمی