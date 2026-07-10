به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تجمع صد و سی و یکمین شب اقتدار در استان سمنان در حالی برگزار شد که مردم با چشمی اشکبار رو به سوی مشهد مقدس ایستاده بودند و کیلومترها دورتر از سیل جمعیتی که پیکر مطهر امام شهید را به سوی خانه ابدی مشایعت می کرد ؛ پرچم های سرخ اقتدار را برافراشته بودند و مرگ بر آریکا و اسرائیل گویان بر خون خواهی رهبر شهید تاکید کردند.