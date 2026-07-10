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معاون استاندار فارس گفت: برای تکمیل طرح تصفیه خانه غرب شهر صدرا استفاده از ظرفیت فروش پساب ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون استاندار فارس در بازدید از تصفیهخانه فاضلاب غرب صدرا گفت: استفاده از ظرفیت فروش پساب و تسهیل مسیرهای مالی راهکار اصلی برای تسریع در تکمیل این طرح زیربنایی است.
محمود رضاییکوچی افزود: با توجه به افزایش جمعیت در غرب صدرا و توسعه طرحهای نهضت ملی مسکن به خصوص در این بخش از شهر صدرا، تسریع در اجرای تصفیهخانه اصلی نقش موثری در پاسخگویی به نیازهای زیرساختی جمعیت رو به رشد منطقه خواهد داشت.
شهر صدرا در حال حاظر دو تصفیهخانه دارد که در غرب و شرق این شهر در حال ساخت است.
تصفیهخانه فاضلاب غربی صدرا – مدول نخست آن در حال ساخت است و برای جمعیت حدود ۹۰ هزار نفر طراحی شده.است.
تصفیهخانه شرق صدرا – در مراحل نهایی و نزدیک به افتتاح است.
شهر صدرا با جمعیتی بیش دویست هزار نفر در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد.