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نماینده دموکرات کنگره با انتقاد از جنگ افروزی دونالد ترامپ در قبال ایران، اقدامات کاخ سفید را نشاندهنده شکست دیپلماسی و برنامهریزی راهبردی واشنگتن دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جیمی پانتا روز جمعه در شبکه ایکس نوشت: نمیتوانیم به آنچه رئیس جمهور در مورد جنگ میگوید تکیه کنیم، اما میتوانیم حملات مجدد آمریکا و ایران را برای تعیین وضعیت معیوب مذاکرات بینتیجه و آتشبس بیاثر مدنظر قرار دهیم.
پانتا تاکید کرد: کنگره باید تلاشهای خود را با حمایت یا بدون حمایت رئیس مجلس، برای پایان دادن به جنگ ایران، باز کردن تنگه هرمز و کاهش قیمتها برای آمریکاییها ادامه دهد.
پانتا پسر لئون پانتا است که در دوران دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به عنوان وزیر دفاع و رئیس سیا خدمت میکرد.