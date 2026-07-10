نماینده دموکرات کنگره با انتقاد از جنگ افروزی دونالد ترامپ در قبال ایران، اقدامات کاخ سفید را نشان‌دهنده شکست دیپلماسی و برنامه‌ریزی راهبردی واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جیمی پانتا روز جمعه در شبکه ایکس نوشت: نمی‌توانیم به آنچه رئیس جمهور در مورد جنگ می‌گوید تکیه کنیم، اما می‌توانیم حملات مجدد آمریکا و ایران را برای تعیین وضعیت معیوب مذاکرات بی‌نتیجه و آتش‌بس بی‌اثر مدنظر قرار دهیم.

پانتا تاکید کرد: کنگره باید تلاش‌های خود را با حمایت یا بدون حمایت رئیس مجلس، برای پایان دادن به جنگ ایران، باز کردن تنگه هرمز و کاهش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها ادامه دهد.

پانتا پسر لئون پانتا است که در دوران دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا به عنوان وزیر دفاع و رئیس سیا خدمت می‌کرد.