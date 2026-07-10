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رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با تأکید بر نقش فکری دانشگاهها در دوران پساجنگ گفت: دانشگاهها به عنوان محل تجمع صاحبان اندیشه باید فراتر از فعالیتهای روزمره، طرحها و ایدههایی برای عادیسازی شرایط کشور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین ایمانیخوشخو گفت: همه کشورهایی که تجربه جنگ را داشتهاند به این نتیجه رسیدهاند که آنچه حتی از دوران جنگ مهمتر است، دوران پس از آن است؛ چرا که آسیبهای ناشی از جنگ باید با برنامهریزی دقیق و هوشمندانه جبران شود.
وی افزود: در این مرحله باید تلاش کرد تهدیدها و خسارتهای ایجاد شده در دوران جنگ به فرصت تبدیل شوند و در این مسیر فکر و اندیشه نقش اساسی دارد.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: اگر بپذیریم که دانشگاهها محل تجمع صاحبان فکر و اندیشه هستند، طبیعی است که انتظار از دانشگاهها در دوران پساجنگ بسیار بالا باشد. دانشگاهها باید علاوه بر فعالیتهای جاری و روزمره خود، ایدهها و طرحهایی ارائه دهند که به عادیسازی شرایط کشور در این دوره کمک کند.
ایمانیخوشخو تأکید کرد: البته تحقق این موضوع نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم از سوی مسئولان است. مسئولان باید فضای فکری مناسب و حمایتهای لازم را برای بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان فراهم کنند.
وی بیان کرد: استفاده از تجربه کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشتهاند میتواند به ما کمک کند تا با برنامهریزی بهتر و سریعتر از دوران پساجنگ عبور کنیم.