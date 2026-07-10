به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: جو استان برای روز‌های آینده پایدار پیش بینی می‌شود.

نوروزیان با اشاره به اینکه آسمان استان امروز جمعه و فردا شنبه غالبا صاف تا نیمه ابری است افزود: گاهی با افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی گفت:آسمان استان از یکشنبه تا سه شنبه صاف و آفتابی و با افزایش تدریجی و محسوس دما پیش بینی میشود.و سه شنبه دما تا ۳۶ درجه سانتیگراد هم می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد : دیروز بلده با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان همچنین بیشترین بارش باران از بازیارخیل میاندورود با ۱۰ میلیمتر گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز با موج کوتاه همرا و برای فعالیت‌هایی دریایی و گردشگری مناسب است.