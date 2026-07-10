به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ سرهنگ محمد احمدی در آیین افتتاح طرح آموزش و صدور گواهینامه ویژه نوجوانان ۱۶ ساله گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ ترافیک، ارتقای مهارت رانندگی و کاهش تخلفات راه‌اندازی شده و هم‌اکنون دو آموزشگاه فعال در شهرستان، شمار قابل‌توجهی از شهروندان را ثبت‌نام و موفق به دریافت گواهینامه کرده‌اند.

وی با اشاره به تلفات سالانه و آسیب‌های جدی مانند قطع عضو در سوانح رانندگی، بر ضرورت رعایت قوانین و آموزش مستمر برای کاهش این حوادث تأکید کرد.