راهاندازی طرح گواهینامه ۱۶ سالهها در دشتی با هدف کاهش تصادفات
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: طرح گواهینامه ۱۶ سالهها در دشتی با هدف کاهش تصادفات اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ سرهنگ محمد احمدی در آیین افتتاح طرح آموزش و صدور گواهینامه ویژه نوجوانان ۱۶ ساله گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ ترافیک، ارتقای مهارت رانندگی و کاهش تخلفات راهاندازی شده و هماکنون دو آموزشگاه فعال در شهرستان، شمار قابلتوجهی از شهروندان را ثبتنام و موفق به دریافت گواهینامه کردهاند.
وی با اشاره به تلفات سالانه و آسیبهای جدی مانند قطع عضو در سوانح رانندگی، بر ضرورت رعایت قوانین و آموزش مستمر برای کاهش این حوادث تأکید کرد.