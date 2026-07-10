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مردم شهر ری در یکصدو سی و یکمین قرار شبانه خود با حضور در میدان شهرری، ضمن تاکید بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز و گستاخی دشمنان این مرز و بوم، در فراق رهبر شهید انقلاب گریستند و سوگواری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حاضران در این اجتماع به حضور میلیونها عاشق مکتب اهل بیت علیهم السلام در مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در داخل و خارج ایران اشاره کردند و بدرقه و وداع باشکوه را نشانه عظمت انقلاب اسلامی و جایگاه والای امام مجاهد شهید در جهان اسلام دانستند.