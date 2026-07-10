اجتماع مردم شهر ری در یکصدو سی و یکمین قرار شبانه

مردم شهر ری در یکصدو سی و یکمین قرار شبانه خود با حضور در میدان شهرری، ضمن تاکید بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز و گستاخی دشمنان این مرز و بوم، در فراق رهبر شهید انقلاب گریستند و سوگواری کردند.