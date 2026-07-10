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آمادگی مرز خسروی برای اربعین

مرز بین المللی خسروی آماده میزبانی از زائران حسینی است. با افزایش خدمات و ارتقاء زیرساخت‌ها امسال این پایانه مرزی توانایی پذیرایی دو میلیون نفر از هموطنانمان را دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۰۹:۵۵
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برچسب ها: پایانه مرزی خسروی ، زائران اربعین حسینی
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