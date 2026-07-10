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رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان اعلام کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان با همکاری مأموران گمرک، ۲۵ قطعه خرچنگ رودخانهای زنده را در پایانه مرزی باشماق کشف و ضبط کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: تعداد ۲۵ قطعه خرچنگ که در حین بازرسی از کیت خروجی مسافری مرز باشماق کشف شده بود، از گونههای بومی منطقه هستند.
مهدی بالیده افزود: پس از ضبط این محموله و با هماهنگی مقام قضایی، تمامی این خرچنگها در زیستگاه طبیعی خود در رودخانههای شهرستان مریوان رهاسازی شدند.
خرچنگهای رودخانهای که به عنوان خرچنگهای آب شیرین نیز شناخته میشوند، نقش اکولوژیک مهمی در محیطهای آبی ایفا میکنند.
این موجودات با رژیم غذایی «همه چیزخوار» (شامل گیاهان آبزی، جلبکها، حشرات و لاشه موجودات کوچک) وظیفه پاکسازی کف رودخانهها، دریاچهها و مردابها را بر عهده دارند و حضور آنها برای سلامت اکوسیستمهای آب شیرین حیاتی است.