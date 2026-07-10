به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه ۱۹ تیرماه با میانگین ۱۳۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا کماکان در ایستگاه شهر‌های شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۰، انقلاب ۱۴۲، دانشگاه صنعتی ۱۳۱، دانشگاه علوم پزشکی، خیابان‌های فیض و فرشادی ۱۲۵، رهنان ۱۴۰، زینبیه ۱۳۶، کاوه ۱۴۷، میرزا طاهر ۱۲۰ و ولدان ۱۳۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۸، رودکی ۱۵۷ و بزرگراه خرازی ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد؛ شاخص هوا در ایستگاه‌های پارک زمزم و سپاهان‌شهر به ترتیب با اعداد ۸۷ و ۹۷ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.