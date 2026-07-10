معاون امور زیارتی و گردشگری استاندار فارس گفت: دولت به فعالان بخش گردشگری برای تکمیل این طرح ها، تسهیلات با کارمزد هشت درصد اعطا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون امور زیارتی و گردشگری استاندار فارس در جلسه فعالان حوزه گردشگری و بازدید از مراکز گردشگری و بومگردی شهرستان بختگان گفت: دولت به سرمایه گذاران و فعالان بخش گردشگری که ۶۰ درصد امور سرمایه گذاری در این بخش‌ها را انجام داده‌اند برای تکمیل این طرح‌ها تسهیلات با کارمزد هشت درصد اعطا و اعتبار ۴۰ درصد باقیمانده را تامین و پرداخت می‌کند.

پارسایی افزود: شهرستان بختگان یکی از شهرستان‌های دارای ظرفیت گردشگری، معدنی، کشاورزی، صنایع دستی و جاذبه‌های طبیعی استان است.

جاذبه‌های طبیعی شهرستان بختگان:

دریاچه بختگان و دریاچه طشک – زیستگاه پرندگان مهاجر و جزو تالاب‌های مهم کشور

پارک ملی بختگان – با ۱۶۰ هکتار وسعت، پناهگاه حیات وحش و گونه‌های جانوری مثل پلنگ، قوچ، فلامینگو و کبک

آبشار تارم – بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه در نزدیکی نی‌ریز

چشمه دهمورد – در روستای دهمورد

منطقه حفاظت شده بهرام گور

جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی:

چهار طاقی – اثر تاریخی

کاروانسرای دیوان

تل خزینه

مقبره کلانتر ورجاوند لطفعلی خان نگهداری

امامزاده یوسف

روستا‌های دیدنی:

روستای دهمورد (با اقامتگاه بوم‌گردی)

روستای کوشکک

منطقه بناب

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.