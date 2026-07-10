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معاون امور زیارتی و گردشگری استاندار فارس گفت: دولت به فعالان بخش گردشگری برای تکمیل این طرح ها، تسهیلات با کارمزد هشت درصد اعطا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون امور زیارتی و گردشگری استاندار فارس در جلسه فعالان حوزه گردشگری و بازدید از مراکز گردشگری و بومگردی شهرستان بختگان گفت: دولت به سرمایه گذاران و فعالان بخش گردشگری که ۶۰ درصد امور سرمایه گذاری در این بخشها را انجام دادهاند برای تکمیل این طرحها تسهیلات با کارمزد هشت درصد اعطا و اعتبار ۴۰ درصد باقیمانده را تامین و پرداخت میکند.
پارسایی افزود: شهرستان بختگان یکی از شهرستانهای دارای ظرفیت گردشگری، معدنی، کشاورزی، صنایع دستی و جاذبههای طبیعی استان است.
جاذبههای طبیعی شهرستان بختگان:
دریاچه بختگان و دریاچه طشک – زیستگاه پرندگان مهاجر و جزو تالابهای مهم کشور
پارک ملی بختگان – با ۱۶۰ هکتار وسعت، پناهگاه حیات وحش و گونههای جانوری مثل پلنگ، قوچ، فلامینگو و کبک
آبشار تارم – بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه در نزدیکی نیریز
چشمه دهمورد – در روستای دهمورد
منطقه حفاظت شده بهرام گور
جاذبههای تاریخی و فرهنگی:
چهار طاقی – اثر تاریخی
کاروانسرای دیوان
تل خزینه
مقبره کلانتر ورجاوند لطفعلی خان نگهداری
امامزاده یوسف
روستاهای دیدنی:
روستای دهمورد (با اقامتگاه بومگردی)
روستای کوشکک
منطقه بناب
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.