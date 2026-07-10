سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی یا (International Olympiad in Artificial Intelligence - IOAI) یک رقابت بین‌المللی علمی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه است که با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده و حل مسائل مبتنی بر AI برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین دوره المپیاد جهانی هوش یا (International Olympiad in Artificial Intelligence - IOAI) یک رقابت بین‌المللی علمی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه است که با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده و حل مسائل مبتنی بر AI برگزار می‌شود. این المپیاد از سال ۲۰۲۴ آغاز شده و جدیدترین المپیاد علمی بین‌المللی جهان در حوزه هوش مصنوعی محسوب می‌شود.

اعضای تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های المپیاد جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان به این شرح است:

* شایان رضازاده از استان فارس

* محمدامین نظم فر از استان خراسان رضوی

* محمدرضا درویشی از استان خراسان رضوی

*۰۴۱۱ مانی منجی پور از استان خراسان رضوی

این دوره از رقابت‌ها از ۲ تا ۸ اوت ۲۰۲۶ برابر با ۱۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ به میزبان کشور جمهوری قزاقستان برگزار مبی شود. برگزاری این دوره بر عهده فدراسیون برنامه‌نویسی رقابتی قزاقستان (CPFED) است. این المپیاد تحت حمایت یونسکو برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها اهدافی، چون «شناسایی استعداد‌های برتر جهانی در هوش مصنوعی»، «توسعه آموزش AI در مدارس»، «تقویت همکاری علمی میان کشورها» و «تربیت نسل آینده متخصصان هوش مصنوعی» را دنبال می‌کند.

شرکت‌کنندگان در این رقابت علمی در زمینه‌های «یادگیری ماشین (Machine Learning)»، «علم داده (Data Science)»، «برنامه‌نویسی»، «حل مسائل هوش مصنوعی» و «تحلیل داده و طراحی مدل‌های هوش مصنوعی» با یکدیگر رقابت می. کنند. رقابت این المپیاد شامل بخش‌های نظری و عملی است و شرکت‌کنندگان باید توانایی خود را در حل مسائل واقعی مبتنی بر هوش مصنوعی نشان دهند.

هر کشور می‌تواند حداکثر دو تیم اعزام کند و هر تیم شامل ۴ دانش‌آموز و یک سرپرست است. اعضای تیم‌ها از طریق رقابت‌های ملی انتخاب می‌شوند.

بر اساس آخرین آمار رسمی در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی بیش از ۱۰۳ کشور و قلمرو برای حضور در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۱۲۰ تیم ملی در رقابت‌ها حضور خواهند داشت که نشان دهنده رشد سریع این المپیاد در سطح جهانی است.

این رقابت در اولین دوره خود در سال ۲۰۲۴ در کشور بلغارستان و در سال ۲۰۲۵: در کشور چین برگزار شد و در سال ۲۰۲۶ قزاقستان میزبانی آن را بر عهده گرفته است.

این المپیاد در مدت کوتاهی به یکی از مهمترین رقابت‌های علمی بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شده و انتظار می‌رود در سال‌های آینده در کنار المپیاد‌های باسابقه‌ای مانند ریاضی، فیزیک و انفورماتیک، جایگاه ویژه‌ای در میان رقابت‌های علمی دانش‌آموزی جهان پیدا کند.